Pre-Party Week der Besten trekt veel publiek

VLAGTWEDDE – Een dag vóór de officiële start van de Week der Besten stond de feesttent bij Partycentrum Rendering op vrijdag 8 augustus al op zijn kop.
De zogenoemde Pre-Party trok een grote groep feestgangers die alvast in de stemming wilden komen voor de feestweek. De avond werd geopend door DJ Lars, die met zijn energieke mix het publiek al snel in beweging kreeg. Vervolgens was het tijd voor het Piraten Power Hour, een samenwerking tussen DJ Hermen Schomaker en DJ Danny Blom. Het duo serveerde het publiek een uur lang de grootste piratenhits, naadloos aan elkaar gemixt, wat leidde tot luidkeels meezingen en dansen tot ver buiten de dansvloer.
Als afsluiter verscheen DJ La Fuente op het podium, die met zijn herkenbare beats en aanstekelijke performance de feesttent nog één keer volledig liet ontploffen. Het was een perfecte opmaat naar de rest van de Week der Besten, die op zaterdag 9 augustus officieel van start ging.
Bron, foto’s en video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws