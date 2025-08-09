Puzzelfans opgelet: 9000 stukjes Disney-puzzel tijdens Week der Besten

VLAGTWEDDE – Bij Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde ligt deze week een enorme uitdaging klaar voor alle puzzelliefhebbers. Tijdens de Week der Besten moeten maar liefst 9000 puzzelstukjes hun plek vinden in een reusachtige Disney-puzzel.
De mega-puzzel bestaat uit zes afzonderlijke puzzels van elk 1500 stukjes, die samen één groot geheel vormen. Iedereen kan meedoen: loop gewoon binnen wanneer je tijd hebt en schuif aan. Blokker/Top1Toys en Bakker Frans zorgen voor een kopje koffie of thee voor de deelnemers.
Vanmorgen werden de eerste stukjes gelegd door Martin Rozenveld, voorzitter van Stichting Week der Besten, Giny Luth, wethouder van de gemeente Westerwolde, Geesje Godlieb, deelneemster aan het NK Puzzelen, en Gretha Donkerbroek, fervent puzzelaar en specialist in Jan van Haasteren-puzzels. Als supporters waren twee Disney prinsesjes aanwezig.
Wie mee puzzelt, kan de complete puzzel winnen. Voor 2 euro kun je deelnemen aan de loting: stop het bedrag met je naam en telefoonnummer in een envelop en lever deze in bij de puzzel. Op zaterdag 16 augustus om 16.50 uur wordt één envelop getrokken. De winnaar mag de puzzel mee naar huis nemen.
Alle opbrengsten gaan naar Make-A-Wish. En als de puzzel vóór 16.50 uur op zaterdag compleet is, doneert de winkel nog eens €100 extra aan het goede doel.
Tekst en foto’s: Catharina Glazenburg