Trommelen anders beleven in Westerwolde

WESTERWOLDE – Onlangs is het initiatief genomen voor het oprichten van een trommelgroep in de gemeente Westerwolde. Niet zomaar een trommelgroep, maar een ‘marching snaredrumgroep’ bestaande uit snaredrums, tenordrums en cymbals.
Het is de bedoeling een groep te formeren die in basis vergeleken kan worden met een traditioneel tamboerkorps, maar… met een geheel eigen trommelstijl! Naast het bespelen van de drums, zal er ook veel aandacht zijn voor visuele aspecten zoals; stokhoogtes, funny elements, expressie en beweging. Dat alles natuurlijk in een gave outfit.
Initiatiefnemer voor de oprichting van een trommelgroep in Westerwolde is Piet Wouterse uit Wedde, zeker niet onbekend in de wereld van Show-en Marsmuziek. Begonnen als tamboer en jarenlang tambourmaitre, speelde hij bij verschillende showkorpsen en schreef voor diverse korpsen show-choreografieën.
Het instrumentarium staat klaar! De oproep is aan: percussionisten, slagwerkers tamboers en cymbal spelers die het leuk vinden om, naast het spelen in de eigen vereniging, het trommelen ook eens op een andere manier te beleven! Bij voldoende aanmeldingen zal er een informatie moment plaats vinden, waar
o.a. repetitie momenten en locatie in onderling overleg besproken worden.
Lijkt het je leuk?
Heb je enige ervaring, wil je herintreden en.. ben je 16 jaar of ouder?
Meld je dan aan!
Info: Piet Wouterse 06- 1560 53 95 of mail naar: tgw.westerwolde@gmail.com
Bron: Piet Wouterse
Catharina Glazenburg