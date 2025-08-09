Video: trucks kleuren Westerwolde tijdens 12e Truckrun Vlagtwedde

VLAGTWEDDE, RTV WESTERWOLDE – Vlagtwedde stond zaterdag in het teken van de 12e editie van de Truckrun, die traditiegetrouw ook het startschot vormt voor de Week der Besten. Voordat de trucks vertrokken verzorgde RTV Westerwolde een live uitzending vanaf het evenemententerrein.
Maar liefst 150 vrachtwagens trokken in een indrukwekkende stoet door het prachtige Westerwolde. De route voerde de chauffeurs en hun bijrijders onder meer langs Bourtange, Veelerveen, Bellingwolde, Blijham, Wedde en Veele, om uiteindelijk weer terug te keren naar het vertrekpunt in Vlagtwedde.
Langs de hele route stonden honderden toeschouwers, die met veel enthousiasme zwaaiden, foto’s maakten en de trucks luid toejuichten. Het stralende zomerweer zorgde daarbij voor een extra feestelijke sfeer. Voor de deelnemers was het genieten geblazen: niet alleen de chauffeurs, maar ook de bijrijders – vaak mensen voor wie zo’n rit een onvergetelijke ervaring is – hadden een brede glimlach op hun gezicht.
Het evenement benadrukt opnieuw de bijzondere band tussen de transportsector en het publiek in de regio. De Truckrun markeert het begin van een week vol activiteiten in Vlagtwedde. Tijdens de Week der Besten kunnen inwoners en bezoekers dagelijks genieten van uiteenlopende evenementen.
Bron: Freddy Stötefalk
Video: Freddy Stötefalk
Foto’s: Altjo Wubbema, klik hier voor meer foto’s, en Julian Buist
