Bakker Agri-Works Mudrun trekt meer dan 160 deelnemers bij haven Parc Emslandermeer

VLAGTWEDDE – Vanmiddag stond bij de haven van Parc Emslandermeer het populaire sportieve spektakel Bakker Agri-Works Mudrun op het programma, onderdeel van de Week der Besten. Ruim 160 deelnemers verschenen aan de start om zich door modder, water en obstakels een weg naar de finish te banen.
De deelnemers konden kiezen uit verschillende categorieën:
- Kinderen 8 t/m 12 jaar
- Ouder & Kind (6 t/m 10 jaar)
- Recreanten 13 jaar en ouder
- Wedstrijdlopers 13 jaar en ouder
Voor de wedstrijdcategorie hadden zich 17 fanatieke lopers ingeschreven. Onder ideale weersomstandigheden en met een aangename watertemperatuur genoten zij van een uitdagend parcours van ruim een kilometer. Het traject bestond uit diverse obstakels, waaronder pallets in het water, een hoge waterglijbaan en secties waarbij rennen, klauteren, zwemmen en balanceren door de modder centraal stonden.
Uitslag wedstrijd heren:
- Luuk Knossen
- Jesse Middel
- Teis Huiges
Uitslag wedstrijd dames:
- Lise Bulder
- Jasmijn Schutte
- Essine Waalkens
De sfeer langs het parcours was uitgelaten en toeschouwers moedigden de deelnemers luidkeels aan. Voor alle deelnemers lag er een herinneringsmedaille klaar. De eerste drie dames en heren van de wedstrijdlopers kregen een beker uitgereikt.
De combinatie van sportieve uitdaging, plezier en het zomerse weer maakte de Mudrun tot een geslaagde activiteit binnen de Week der Besten. De wedstrijd werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van Bakker Agri-Works, de organisatie van Week der Besten, vrijwilligers, duikers van Latimeria en de vele EHBO ers.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s in drie delen.
Catharina Glazenburg