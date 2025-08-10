Brandweer Stadskanaal rukt uit naar KDC Dol-Fijn

STADSKANAAL – De brandweer van Stadskanaal is vannacht uitgerukt voor een brandmelding bij KDC Dol-Fijn aan de Vlaanderenlaan.
Brandweer Stadskanaal werd vannacht rond tien over twee opgeroepen voor een brand aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal. Daar was bij Cosis Kinderdagcentrum Dol-Fijn een brand bij de entree. De brand was snel onder controle. Door de snelle inzet van de brandweer werd erger voorkomen.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.
Dit was de tweede uitruk voor brandweer Stadskanaal afgelopen nacht. Een uur eerder was er sprake van een brandgerucht aan de Platanenhage. Daar werd geen brand aangetroffen.
Bron: 112regioflits
Foto: 112regio-Stadskanaal
Catharina Glazenburg