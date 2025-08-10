De stemming zat er goed in bij “Eize zingt”

SELLINGEN – Op de heerlijke (droge!) zomeravond van zaterdag 9 augustus kon het publiek weer genieten van een geweldig optreden van Eize Hoomoedt, met medewerking van Loes Berndt bij de Hof van Sellingen: “Eize zingt”.
De sfeer was prima en werd later op de avond zelfs uitbundig! De geïmproviseerde dansvloer werd druk bezet, er werden op een ogenblik zelfs polonaises ingezet en er werd massaal meegezongen.
Eize en Loes brachten verschillende muziekstijlen ten gehore, waardoor er voor iedereen wat te genieten viel.
Deze muziekavond was bijzonder geslaagd, niet alleen met dank aan Loes en Eize, maar mede dankzij Heddy Berndt die het geluid verzorgde. Maar ook niet te vergeten de inzet van het team van de Hof van Sellingen die deze avond mede mogelijk maakte.
Bron en foto’s: Didi Dresscher
Catharina Glazenburg