DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Aschendorf
Om half tien gisteravond zijn op de Bokeler Straße in Aschendorf een jonge man op een e-scooter en een fietsster met elkaar in botsing gekomen. De jonge man op de e-scooter reed vanaf de Paul-Gerhard-Straße rechts de Bokeler Straße in. Hij verleende daarbij geen voorrang aan de fietsster. Bij de aanrijding kwam de fietsster ten val en raakte gewond. De jonge man is er in de richting van Aschendorf vandoor gegaan. Getuigen van de aanrijding worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg