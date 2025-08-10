Niet vergeten: vanaf maandag bussen in plaats van treinen en spoorwegovergangen dicht

SCHEEMDA, WINSCHOTEN – Van 10 tot 23 augustus 2025 werkt ProRail aan het spoor tussen Scheemda en Winschoten. De aannemer vernieuwt het spoor, zodat de treinen straks sneller kunnen rijden: tot 130 km per uur. Dit hoort bij het project Wunderline.
Tijdens het werk zijn er afsluitingen van overwegen en fietstunnels. Ook rijden er bussen in plaats van treinen tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans.
De spoorlijn tussen Groningen en het Duitse Bremen wordt flink verbeterd. De Wunderline zorgt straks voor een snellere en comfortabele treinverbinding. Werkenden, studenten en toeristen reizen in 2030 in iets meer dan twee uur van Groningen naar Bremen, en andersom. De Wunderline is een gezamenlijke inspanning. ProRail werkt hiervoor samen met de provincie Groningen, Land Nedersaksen, Vrije Hanzestad Bremen, DB Netz AG en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het spoor tussen Groningen en Bremen is 173 kilometer lang. Hiervan ligt 49 kilometer in Nederland en 124 kilometer in Duitsland. Nu stappen reizigers tussen Groningen en Bremen nog over in Leer. Dit hoeft straks niet meer. Tot december 2015 bedroeg de reistijd 2 uur en 43 minuten. Sinds december 2015 is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Weener en Leer, omdat er een schip tegen de Friesenbrücke aan is gevaren. Reizigers maken sindsdien gebruik van treinvervangend busvervoer. De Friesenbrücke wordt volledig vernieuwd.
Afgesloten overwegen en onderdoorgangen
De volgende overwegen en onderdoorgangen zijn afgesloten van zondag 10 augustus (23.00 uur) tot en met zaterdag 23 augustus (7.00 uur):
- Stations overpad Scheemda
- Overweg Garst Winschoten
- Stations overpad Winschoten
- Onderdoorgang Simon van Wattumpad Winschoten
- Overweg Blijhamsterweg Winschoten
De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden rijden er tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans bussen in plaats van treinen.
Haltes treinvervangende bussen:
Zuidbroek – voorzijde station / bushalte Zuidbroek
Scheemda: voorzijde station
Winschoten: Busstation perron G&H
Bad Nieuweschans: bushalte Bad Nieuweschans, Bahnhof
Meer informatie over de werkzaamheden: www.wunderline.nl/wat-we-doen/scheemda-winschoten
Reisinformatie: www.arriva.nl/werkaanhetspoor
Bron: Gemeente Oldambt
Foto’s: Catharina Glazenburg