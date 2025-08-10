Oost-Groningen blijft damsport promoten

OOST-GRONINGEN – De zomerperiode staat nog bol van de activiteiten op de damkalender van de KNDB. Het begint achtereenvolgens op maandag 11 t/m 16 augustus met “Hoogeveen Open”, daarna op 17 augustus met het WK Blitz voor vrouwen. Een dag later gevolgd door het WK super Blitz eveneens voor vrouwen. Het speeltempo bij het WK Blitz is “Fischer 5 minuten + 3 seconden per zet” en het WK super Blitz “Fischer 3 minuten + 2 seconden per zet”. “Hoogeveen Open” en beide WK’s spelen zich overigens af in “Het Activum” in Hoogeveen. “Hoogeveen Open” telt momenteel zo’n 120 deelnemers.
Sportbedrijf Drachten
Daarna is Sportbedrijf Drachten het decor voor een vijftal evenementen. Het begint met de 14 heren die van 19 t/m 28 augustus strijden om de NK-titel. Vrijdag 22 augustus komen de jeugdspelers in actie voor het Noordelijke massadamkamp tussen de 7-tallen van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Zaterdag 23 augustus mogen de meisjes in actie komen voor het 6e “Droomdamsters” toernooi. Onder auspiciën van de Provinciaal Friese Dambond (PFDB) wordt op zaterdag 23 augustus eveneens het NK dammen voor clubviertallen afgewerkt. Zo’n 40 teams maken dan hun opwachting. Tenslotte kan woensdag 27 augustus nog worden aangeschoven bij de simultaanseance die wordt gegeven door voormalig Nederlands kampioen (1995) GMI Auke Scholma uit Baflo.
Vermeldenswaardig is nog dat 6-voudig wereldkampioen GMI Harm Wiersma uit Goutum bij het NK voor heren de explicatie verzorgt van de gespeelde partijen.
Oost-Groningen
De regio Oost-Groningen heeft de damsport hoog in het vaandel en neemt, vooralsnog, met een 15-tal leden deel aan bovengenoemde activiteiten. Dat zijn MF Henk Kalk uit Veendam, Sandra Brakels uit Stadskanaal, Bé Brakels uit Ter Apelkanaal, Feiko Stoppels uit Muntendam, Jan Starke uit Oude Pekela, Egbert Wierenga uit Scheemda, Johan Tuenter uit Westerlee, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Evelyn en Ryan Boersbroek, Albert Meezen, Fien Hidding, Pavlo Radchenko, Rob Knevel en Geert Lubberink, alle 7 uit Winschoten.
Tot slot vindt van 18 t/m 24 augustus voor de 45e keer “Golden Praag” plaats, waar Rob Knevel uit Winschoten aan deelneemt. Ben Dekens, wonend in Eext, is lid van Hijken Drents Tiental Combinatie (DTC) en van Damclub Winschoten waar Ben deelneemt aan de onderlinge competitie. Ben Dekens neemt overigens deel aan “Hoogeveen Open”.
Bron: Geert Lubberink
Catharina Glazenburg