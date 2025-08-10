Spektakel op het TT Circuit bij JACK’S Casino Racing Day 2025

ASSEN – Dit weekend vond op het TT Circuit in Assen het evenement JACK’S Casino Racing Day 2025 plaats.
JACK’S Casino Racing Day is uniek vanwege de mix van auto-, motor- en kartsport op één dag, voor een breed publiek. En zoals altijd geldt: de toegang tot het evenement was gratis, mede mogelijk gemaakt door partners als JACK’S Casino, LDP International en het TT Circuit Assen.
Bezoekers genoten van een dagvullend raceprogramma met exclusieve demonstraties en vele verschillende races. Bijvoorbeeld met de snelste karts ter wereld en autoraces in diverse klassen, waaronder de Porsche Carrera Cup Benelux en de Eurocup-3 formuleklasse. Hoogtepunt voor de vele duizenden fans is de spectaculaire BOSS GP, de snelste raceklasse van Europa, dankzij de ruim 900 pk sterke F1-auto’s die over het TT Circuit racen in heerlijk klinkende racebolides.
