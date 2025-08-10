Uitslag stratenversiering Week der Besten Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Zaterdagavond werden door een vakkundige jury bestaand uit: Tirza Hemmen, Tedo Swarts en Joyce ten Holt de straten gekeurd. Het was voor de jury geen makkelijke keus om de prijzen te verdelen.
De uitslag is als volgt:
1. Boermarke/Boerhoorn
In de Boermarke/Boerhoorn was een prachtige onderwaterwereld gecreëerd. Wat de jury opviel waren talloze details. Te denken valt aan: straatnaambordjes, alle appartementen van de Weitezicht waren voorzien van versiering, een prachtig scheepswrak en mooie borden met bijpassende spreuken.
2. Wollinghuizerweg
De jury werd hier verrast door een groot disney kasteel bij het binnen rijden van de straat. Wat extra origineel was waren de kinderen uit de straat die zich verkleed hadden en de jury stonden op te wachten met vuur en zelfgemaakte cakejes. De gehele straat was versierd met prachtige Disney borden. De echte eyecatcher in de straat was de honingkraam.
3. Schoolstraat
In de Schoolstraat was het thema Duck stad uitgewerkt op het veldje in de straat. Uiteraard kon een zwemmende Dagobert Duck hier niet ontbreken.
De aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar de Wilmerskamp. Een aantal fanatiekelingen had daar een prachtig samenkomen gemaakt met verklede personen, muziek en versiering. De juryleden werden getrakteerd op heksensoep.
Verder een groot compliment voor de Margrietstraat en de Slotlaan! Alle huizen waren voorzien van vlaggetjes!
Bron en foto’s: Week der Besten
Catharina Glazenburg