Video van de puzzeluitdaging bij Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Bij Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde ligt deze week een enorme uitdaging klaar voor alle puzzelliefhebbers. Tijdens de Week der Besten moeten maar liefst 9000 puzzelstukjes hun plek vinden in een reusachtige Disney-puzzel.
Wie mee puzzelt, kan de complete puzzel winnen. Voor 2 euro kun je deelnemen aan de loting: stop het bedrag met je naam en telefoonnummer in een envelop en lever deze in bij de puzzel. Op zaterdag 16 augustus om 16.50 uur wordt één envelop getrokken. De winnaar mag de puzzel mee naar huis nemen.
Alle opbrengsten gaan naar Make-A-Wish. En als de puzzel vóór 16.50 uur op zaterdag compleet is, doneert de winkel nog eens €100 extra aan het goede doel.
