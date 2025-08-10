Video van de puzzeluitdaging bij Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 10 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE ZONDAG | VEEL WARMER

Het is ook vandaag een prachtige dag en het is ook nog wat zonniger dan gisteren. Er is wat sluierbewolking en er ontstaan misschien een paar kleine stapelwolken, maar dat zal dan ook weer oplossen want de lucht is vanmiddag nogal droog. Er staat een zwakke tot matige veranderlijke wind, vanmiddag draait de wind naar het noorden en vanavond naar het oosten. De maximumtemperatuur is een mooie 24 graden.

Morgen gaat de zomer in een hogere versnelling. Het is zonnig met een zwakke tot matige oostenwind, en dat geeft de temperatuur de gelegenheid te stijgen tot 26 graden. Dinsdag komt daar nog een aantal graden bij en dan is de 30 graden duidelijk in beeld. Het is dan nog droog en vrij zonnig en heel benauwd is het nog, pas in de nacht naar woensdag en woensdag-overdag is er kans op een enkele regen- of onweersbui.

Er is woensdag ook meer bewolking maar ondanks dat kan het wellicht 32 of 33 graden worden. En door een zwakkere wind wordt het dan drukkend warm. Donderdag en vrijdag zit de 30 graden er misschien ook nog wel in, maar dat hangt van bewolking en eventuele buien af. Al met al wordt het een heel andere week dan de voorbije tijd.