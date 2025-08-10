Woensdag geen Wandelen werkt!

Foto: Mazzelmoaze
- CG - Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – In verband met de verwachte hoge temperaturen hebben de wandelcoaches van Wandelen werkt! besloten de wandeling voor aanstaande woensdag af te gelasten.

Catharina Glazenburg

Bron: Team Wandelen Werkt

