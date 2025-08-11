Fietsen blijft mogelijk: ontdek de driewiel- en duofiets

BLIJHAM – Op woensdag 17 september organiseert Westerwolde Beweegt de Driewielfiets- ontdekdag in Blijham. Tijdens deze middag kunnen inwoners informatie krijgen en ontdekken hoe fietsen wél kan. Ook als een gewone fiets niet meer geschikt is.
Fietsen zonder zorgen
Een driewielfiets is stabiel en veilig. Dat is fijn voor mensen die moeite hebben met balans of op- en
afstappen. Een duofiets is handig als je samen wilt fietsen. Bijvoorbeeld met een familielid of
begeleider. Wethouder Saskia Ebbens: “We willen dat iedereen in Westerwolde zo lang mogelijk
zelfstandig blijft. Deze ontdekdag helpt mensen om weer vertrouwen te krijgen in fietsen. Zo blijven ze
gezond en in contact met anderen.”
Vrijblijvend kennismaken
Op de ontdekdag vertellen ervaren fietsdocenten van de Fietsersbond alles over de mogelijkheden
van driewiel- en duofietsen. Bezoekers kunnen vragen stellen en advies krijgen over deze fietsen. Ook
kan er onder begeleiding een proefrit gemaakt worden. Er zitten geen kosten aan een proefrit. De
ontdekdag vindt plaats op de parkeerplaats van ASVB in Blijham (Raadhuisstraat 23C) en duurt van
13.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
Over het initiatief
De ontdekdag is een initiatief van Westerwolde Beweegt, in samenwerking met Stichting Welzijn
Westerwolde, Wedden dat ’t Lukt, Huis voor de Sport Groningen, de Fietsersbond en VeiligheidNL.
Iedereen mag gewoon langskomen en proberen hoe het is om op een driewiel of duofiets te rijden.
Bezoek de ontdekdag en ervaar hoe een driewiel- of duofiets het verschil kan maken.
Ga naar www.westerwoldebeweegt.nl/doortrappen voor meer informatie over de ontdekdag.
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg