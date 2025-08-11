Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt op 10 september

OUDE PEKELA – Ondernemers, handelaren, marktkooplui, ooit hebben deze mensen wel eens op een markt gestaan om een extra centje te verdienen. Ben jij die toekomstige verkoper of wil jij deze ontmoeten en kijken wat voor leuke spullen zij te koop hebben?

Kom dan woensdag 10 september tussen 13.30 en 15.30 naar de Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt op de parkeerplaats bij de Helling in Oude Pekela.

Op deze markt staan jonge verkopers tot 12 jaar met hun eigen “handel” om te verkopen. De één wil z’n oude speelgoed verkopen, de ander heeft handelsdrift en wil een zakcentje verdienen en weer een ander vindt het gewoon leuk om op een markt te staan, zo is er voor elke bezoeker wel wat wils.

Wil jij zelf op de Kindermarkt staan?

Heb jij nou speelgoed, knuffels, spelletjes of andere dingen waar je niets meer mee doet en je wil ze verkopen? Kom dan 10 september van 13.30 tot 15.30 naar de parkeerplaats bij de Helling, zoek je vak op, stal je spulletjes uit en verkoop dan zoveel mogelijk spulletjes op de Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt. Zo verdien je ook nog eens op een leuke manier een zakcentje!

De kindermarkt

De parkeerplaats bij de Helling zal worden ingedeeld in vakken waar jij je spullen kunt verkopen op je eigen verkoopplaats.

Je mag deze dag veel verkopen, maar helaas geen etenswaren of witgoed.

Heb je deze dag vragen of opmerkingen, ook op de Kindermarkt loopt een heuse marktmeester waar je terecht kan.

Het is natuurlijk logisch dat je niet alle spullen verkoopt, denk er daarom om, dat je de overgebleven spulletjes wel weer meeneemt!

De Gerringa IJs- en Frituurzaak Kindermarkt is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar, maar iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom om de leukste spullen op deze dag van de jonge verkopers te kopen.

De markt begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur, zien we jou ook?

Bron: Jan de Jonge

Catharina Glazenburg