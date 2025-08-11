Groninger Genever Stokerij opnieuw in wereldtop

OOSTWOLD – De Groninger Genever Stokerij in Oostwold behoort voor het tweede jaar op rij tot de beste attracties ter wereld volgens Tripadvisor. “Het voelt als een beloning voor ons harde werk,” zegt oprichter en stoker Freek Kupers. “We doen dit met passie en energie. Alles wordt hier met de hand gemaakt – dat proef je. Mensen willen weer terug naar lokaal produceren en consumeren.”
In de stokerij kun je zien hoe jenever, whisky en likeuren worden gemaakt én ze proeven. “Veel producten worden tegenwoordig industrieel gemaakt, zonder eigenheid,” aldus Kupers. “Hier zit nog echt ambacht in. Dat waarderen bezoekers enorm.”
Kupers kijkt ook vooruit: “We willen vaker gaan stoken én werken aan een nieuw Erfgoedcentrum De Graanrepubliek. Daar vertellen we straks het verhaal van deze streek – van de rijkste regio van Europa tot nu. In 2027 willen we de deuren openen.”
Malou Vos