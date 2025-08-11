DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Tussen donderdag 21.00 en vrijdag 10.00 uur is aan de Bunder Straße een raam van een woon/winkelpand ingegooid. Dit gebeurde vermoedelijk met een bierpul. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Om 22.50 uur gisteravond zijn bij een ongeval op de K27, de Rheiderlandstraße, tussen de afslagen naar de Vellager Straße en de Blanker Weg, twee personen zwaargewond geraakt. Een 29 jarige automobilist uit Bremen kwam, vermoedelijk doordat hij onder invloed van alcohol verkeerde, met zijn Fiat op de linker weghelft terecht en botste daar frontaal tegen de Citroën van een 56 jarige inwoonster van Aschendorf. Deze bestuurster raakte bekneld en werd door de hulpdiensten bevrijd. Vervolgens is ze per traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Ook de veroorzaker van het ongeval raakte zwaargewond. Een ademtest wees uit dat hij onder invloed van alcohol verkeerde: 2,61 promille. Er werd bloedonderzoek gedaan en zijn rijbewijs is in beslag genomen. Beide auto’s kunnen als verloren worden beschouwd.

Haren

Woensdag is tussen 17.30 en 19.00 uur op de parkeerplaats van een fitnessstudio aan de Papenwiese in Haren een zwarte Audi beschadigd. Dit is waarschijnlijk tijdens het openen van een portier gebeurd. De veroorzaker van de aangerichte schade is onbekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932/72100.

Meppen

Tussen 9 juli 14.00 uur en 8 augustus middernacht vond op de Deichort, ter hoogte van nummer 16, een ongeval plaats. Een onbekend persoon botste daar tegen een personenauto van het merk Polestar, die in een parkeerhaven stond. De schade bedraagt 750 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen 05931/9490.

Emsland/Grafschaft Bentheim

In de week van 4 tot en met 10 augustus 2025 nam de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim deel aan de Europese RoadPOL-handhavingsweek “Speed II”. Het doel van de campagne was de verkeersveiligheid te verhogen en verkeersongevallen te voorkomen door middel van intensievere snelheidscontroles. De controles vonden plaats in het hele inspectiegebied. Conform de verkeersveiligheidsrichtlijnen van de politie van Nedersaksen richtten de maatregelen zich met name op ongevalsgevoelige trajecten, riskante rijstijlen en bijzonder kwetsbare verkeersdeelnemers. Verkeersovertreders werden, waar mogelijk, staande gehouden en in informatieve gesprekken voorgelicht over de gevaren van te hoge snelheid. In totaal werden meer dan 300 voertuigen gecontroleerd en stelden agenten 110 overtredingen vast. Twee ernstige gevallen springen in het oog: op maandag rond 14.00 uur werd een Mercedes-bestuurder van in de veertig bekeurd voor 148 km/u in een 70 km/u-zone in Lingen. Donderdag reden in Wietmarschen-Füchtenfeld twee pakketbezorgers met respectievelijk 99 km/u en 104 km/u binnen de bebouwde kom (de maximumsnelheid was 50 km/u) – de een direct achter de ander.

Neurhede

Gisteravond heeft de politie om 20.45 uur bij de grensovergang Bourtange/Neurhede een 44 jarige Nederlandse automobilist aangehouden. De man verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Ook was hij in het bezit van 140 gram amfetamine en acht xtc tabletten. De amfetamine zat verpakt in drie zakjes, waarvan hij een deel in zijn onderbroek had verstopt. De man is overgedragen aan de Douane in Nordhorn en de drugs zijn in beslaggenomen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg