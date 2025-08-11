Lazy Summer Sunday met Anouk & Yora enYoga in ’t Veen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 11 augustus, 06.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARMER | LATER ENKELE BUIEN

De zomer zet de komende dagen goed door want vandaag is het opnieuw vrijwel onbewolkt. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en dat geeft de temperatuur de gelegenheid te stijgen tot 26 of 27 graden.

Morgen komt daar nog een aantal graden bij en dan is de 30 graden-grens in zicht. Het is morgen ook heel droog en benauwd is het zeker niet. Mogelijk komt dat woensdag, want dan is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Er is woensdag ook wat meer bewolking en het kan 32 of 33 graden worden.

Donderdag en vrijdag zit de 30 graden er ook nog in en dan is de kans op een paar buien ook het grootst. Het is die tijd wel een beetje broeierig want er is later in de week maar een zwakke veranderlijke wind. In het volgende week is het weer een stuk koeler.