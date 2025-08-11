Lazy Summer Sunday met Anouk & Yora enYoga in ’t Veen

VALTHERMOND – Op zondag 17 augustus organiseert Concertboerderij d’Rentmeester een bijzondere zomerzondag in Valthermond. Centraal staat een intiem concert van het zussen-duo Anouk & Yora. Hun Nederlandstalige liedjes gaan over zelfontwikkeling, keuzes maken, loslaten en thuiskomen bij jezelf. Het zijn warme, open en persoonlijke verhalen die zacht binnenkomen en perfect aansluiten bij de ontspannen sfeer van deze dag.
De ochtend begint met een yoga-sessie in de buitenlucht, verzorgd door Renda Pronk. Op het gras, met je voeten in het veen, kom je tot rust en maak je contact met je lijf, je adem en de omgeving. De sessie is toegankelijk voor iedereen, of je nu vaker yoga hebt gedaan of voor het eerst een matje uitrolt. Na afloop staat er een lichte en smaakvolle lunch klaar. Een moment om te genieten van goed eten, fijne gesprekken of simpelweg de stilte en het uitzicht.
In de middag volgt het muzikale hoogtepunt. Anouk & Yora creëren met hun verstilde klanken en persoonlijke teksten een sfeer waarin alles even mag vertragen. Sinds de release van hun debuut-EP “Van Mij Het Allermeest” in 2023 toeren ze langs festivals, huiskamers en bijzondere locaties. Intussen werken ze aan nieuwe nummers die zij deze zomer alvast laten horen in Valthermond.
Bezoekers kunnen ervoor kiezen om het volledige programma te volgen met yoga, lunch en concert, of om alleen het middagconcert bij te wonen.
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Zuiderdiep 279, Valthermond
Tijdschema:
11:00 – 12:30 – Yoga-sessie op het gras (neem je eigen matje of deken mee)
12:30 – 14:00 – Lunch met streekproducten op het erf
14:00 – Intiem concert van Anouk & Yora
De Voel het Veen Zomereditie gaat de hele zomervakantie door. Met nog meer openluchtconcerten, yoga in het veen, Uut de regio en verhalenavonden rond het Pi- podium. Kijk voor het volledige programma op www.voelhetveen.nl .
Bron: Elise Kerner
Catharina Glazenburg