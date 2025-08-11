Ontdek het Meindersveen

BORGER – Op zondag 24 augustus organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een excursie door het Meindersveen. De start is om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats langs de Rolderstraat bij Borger ter hoogte van huisnummer 11.
Het Meindersveen is een landgoed in de boswachterij Gieten-Borger. Het landgoed werd in het begin van de 20e eeuw gekocht door de Veendammer industrieel Duintjer. Het was toen één groot heideveld. Vanaf 1950 werd er bos aangeplant. In 2008 werd het grootste deel van het toenmalige landgoed verkocht aan Staatsbosbeheer. Het is inmiddels een mooi afwisselend landschap met bossen en vennen omringd door prachtige heidevelden. Het landhuis met 5 ha. grond is nog in het bezit van de kleinkinderen van de stichter van het landgoed. Staatsbosbeheer streeft in dit gebied naar een lage recreatiedruk.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg