Rondje Zummer bereikt Oldambtmeer

OLDAMBT – De zomerse ontdekkingsreis van RTV Noord, Rondje Zummer, voer vandaag zijn tweede week in. Verslaggevers Marco Grimmon en Robert Pastoor stapten aan boord voor een nieuwe etappe, die hen van Scheemda via Winschoten naar het Oldambtmeer bracht. Onderweg maakten ze verschillende stops en spraken ze met mensen die de zomer in Groningen op hun eigen manier beleven.
De verslaggevers sloten aan bij de sluis, waar de twee schepen – de Pronkjewail en de Golden Raand – na het schutten koers zetten over het uitgestrekte Oldambtmeer. Een groot deel van de route voeren ze samen, genietend van het uitzicht over het glinsterende water.
Door een kort oponthoud liep de planning iets uit, maar tegen kwart over vijf meerden beide boten aan in de haven van Midwolda. Daar eindigde deze etappe, waarna de bemanning zich opmaakte voor de volgende dag. Vanuit Midwolda vervolgt Rondje Zummer zijn tocht langs de waterwegen, dorpen en verhalen van onze provincie.
Bron en foto’s: Fred Stötefalk
