Ruim 300 deelnemers aan de start bij de 41e Fietsdriedaagse Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag is de 41e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde van start gegaan, onderdeel van de Week der Besten. Meer dan 300 deelnemers genoten van de prachtige omgeving rond Vlagtwedde, Onstwedde en Stadskanaal. Wie vandaag niet kon meedoen, heeft nog volop kans: ook morgen kan er gestart worden. Voor wie één van de dagen mist, is er op donderdag 14 augustus een inhaaldag.
Deelnemers hebben de keuze uit een korte route van 20 à 25 kilometer en een lange route van circa 40 kilometer. De start is dagelijks tussen 15.00 en 18.00 uur vanaf het plein bij Jeugdsoos Bthere, op de hoek van de Wilhelminastraat en de Kraaikampweg. Deelnemers krijgen bij vertrek een traktatie voor onderweg en na het volbrengen van drie routes ontvangt iedereen een leuk aandenken.
De routes zijn gebundeld in een mooi boekje, tot stand gekomen met dank aan Beeldend Media in Vlagtwedde. Zo kunnen de tochten ook op een ander moment gefietst worden.
De openingsroute voerde vandaag via Veele naar Onstwedde, met een pauze bij Boerderij Migchels. De lange route ging verder richting Stadskanaal, door recreatiegebied Het Pagedal en over de ‘Rode Loper’. Er werd gestempeld bij Camperpark Noord/De Kapschuur. Via Smeerling en langs het Metbroekbos keerden de fietsers terug naar de finish bij Snackbar Bosscher in Vlagtwedde. Het was een mooie tocht, grotendeels over schaduwrijke fietspaden – een aangename bijkomstigheid op deze warme dag.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg