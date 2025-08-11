Van Schalmei tot Nyckelharpa in De Cleyne Hortus Nieuw-Beerta

NIEUW-BEERTA – Het is De Cleyne Hortus ook dit jaar gelukt om een mooi, aansprekend en inspirerend programma samen te stellen voor het muziekevenement Van Schalmei tot Nyckelharpa.

Van Schalmei tot Nyckelharpa is een middeleeuws muziekevenement dat je even meeneemt naar een geheel andere tijd. Die andere sfeer kun je al ervaren in de middeleeuwse tuinen en theetuin van De Cleyne Hortus, maar de muziek met oude middeleeuwse muziekinstrumenten brengt u werkelijk naar die andere vervlogen tijd.



Wat dacht je van de klanken van een schalmei, doedelzak, trommel, fluit, chalumeau en onder andere nyckelharpa? De oude muziek wordt ten gehore gebracht door het ensemble De Soete Inval. Samen met Jantien Schaap en Martijn Versteegh verzorgen zij meerdere optredens die middag.



En wat is er nog meer te beleven?

Wat dacht je van een workshop middeleeuwse reidansen? De workshop over deze middeleeuwse rondedansen wordt gegeven door Agnes Spruit. Ze legt de eenvoudige passen uit en samen worden enkele reidansen uitgevoerd. En weet je, Agnes Spruit gaat tussen de danspassen door wat vertellen over

de middeleeuwse dans in het algemeen. Zet even een voetje bij. Het zal je plezier geven.



En wil je tijdens deze muzikale middag even rustig luisteren naar een vertelling over meerstemmige of polyfone muziek dan kun je terecht bij Arthur van de Kamp. Hij neemt je mee naar de ontwikkeling van eenvoudige zang naar zeer complexe en virtuoze zang van meerdere stemmen, beginnend zo rond het jaar 400 tot omstreeks 1500. Je zult via muziekvoorbeelden direct ook kunnen luisteren naar datgene wat

eenvoudig wordt uitgelegd. Ook met deze muziekvoorbeelden ben je even helemaal in

de Middeleeuwen.



Om in de middeleeuwse sfeer te blijven worden er wafels gebakken op basis van een middeleeuws recept en je kunt ook andere middeleeuwse huisgemaakte lekkernijen verkrijgen tegen een vergoeding. Maar er is ook huisgemaakte boterkoek en natuurlijk koffie, thee en verfrissingen, waaronder Groningse Moj, te verkrijgen.

De Cleyne Hortus, Hoofdweg 43, Nieuw Beerta.

Zondag 17 augustus 2025 van 13.00 tot 17.00 uur.

Website: www.demiddeleeuwenoldambt.nl

Bron: Arthur van de Kamp, De Cleyne Hortus

Catharina Glazenburg

Op de foto: De Soete Inval tijdens Middeleeuws Ter Apel



