Veel hulpverleners op de been voor melding persoon te water Ter Apel

TER APEL – Vanmorgen zijn hulpdiensten uitgerukt voor een melding van een persoon te water in Ter Apel.
Rond twintig voor tien vanmorgen werd brandweer Ter Apel opgeroepen voor een persoon te water aan de Barnflair/Leidijk in Ter Apel. Ook brandweer Emmen, het droneteam van brandweer Winsum, het waterongevallenvoertuig van brandweer Assen, politie, ambulance en de traumahelikopter gingen ter plaatse.
In het water werd door duikers naar een slachtoffer gezocht. Ook werden opnames met een drone gemaakt. Er is niemand aangetroffen.