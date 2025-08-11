Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- CG - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streek verhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos: Reportage

09.45 Leo Teuben – Week der Besten in Vlagtwedde

10.15 Hanna Schipper – Dag van het Hunebed in Borger

10.45 Christie Koopman – Wandel 2-daagse Blanckenborg Blijham


11.15 Malou Vos: Reportage

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

Catharina Glazenburg

Bron: Groningen1

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.