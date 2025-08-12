Dag 2 van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde: genieten van zon, ijs en mooie routes

VLAGTWEDDE – De 41e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde, onderdeel van de Week der Besten, trapte vandaag zijn tweede dag af. Meer dan 300 enthousiaste deelnemers stapten op de pedalen en reden een prachtige route langs Veelerveen, Vriescheloo, De Lethe en Bellingwolde.
Onderweg werd er gestempeld bij Brasserie Veendiep, waar velen de kans aangrepen om even op adem te komen met een verfrissend ijsje. Een welkome pauze op deze zomerse dag. De etappe eindigde feestelijk bij Sportsbar De Dribbel in Vlagtwedde, waar de fietsers moe maar voldaan hun stempelkaart lieten aftekenen.
Voor veel deelnemers breekt morgen alweer de laatste dag aan. Wie vandaag pas is ingestapt of een dag heeft gemist, krijgt donderdag tijdens de inhaaldag nog de kans om de driedaagse succesvol af te ronden.
De Fietsdriedaagse blijft een gezellig én sportief hoogtepunt van de Week der Besten, waarbij genieten en samen fietsen centraal staan.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg