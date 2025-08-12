Geslaagde derde editie The Masked Singer in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op zondagavond 10 augustus vond in Vlagtwedde voor de 3e keer de lokale editie van The Masked Singer plaats. Het evenement was opnieuw een doorslaand succes: de feesttent zat vol met enthousiast publiek dat genoot van een avond vol muziek, entertainment en verrassingen.
Elke deelnemer werd voorafgegaan door een filmpje met voorwerpen en hints die naar zijn of haar identiteit verwezen. Via Kahoot konden bezoekers inloggen met een pincode en per deelnemer de drie juiste aanwijzingen selecteren. Het interactieve spelelement zorgde voor extra spanning en betrokkenheid in de zaal.
Sinds de eerste editie in 2023 is The Masked Singer Vlagtwedde uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt in de regio. Dit jaar traden lokale deelnemers op in kleurrijke Disney-kostuums, terwijl het publiek en een jury probeerden te raden wie er achter de maskers schuilging.
Uitslagen – Deelnemers
- Rudie Bergman
- Miranda Depenbrock & Wim Spreeuwers
- Mark Potze
- Anita Bont
- Cor & Marja Boonman
Uitslagen – Kahoot
- The Schoolgirls – 6210 punten
- Boermarke/Hoorn – 5931 punten
- De Mallemeulen – 5500 punten
- Yama – 5259 punten
- T. Bruggers – 4212 punten
Uitslagen – Buurtverenigingen
- Boermarke/Hoorn – 5931 punten
- De Mallemeulen – 5500 punten
- Onstwedderweg – 3000 punten
- Wollinghuizerweg – 2317 punten
De organisatie kijkt super tevreden terug op een geslaagde editie, en hoopt dat er voorbereidingen gaan plaats vinden voor een nieuwe editie in 2026.
Tekst en video: Aike Godlieb – GenAmedia Nieuws
Catharina Glazenburg