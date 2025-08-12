Hoogzomerfestival bij Kwekerij Jacobs Vriescheloo

VRIESCHELOO – Op 16 en 17 augustus wordt bij Kwekerij Jacobs in Vriescheloo het Hoogzomerfestival gehouden.
Midden in augustus staat de grote Open Tuin vol in bloei en gonst het van de insecten. Om de feestvreugde te verhogen is er bovendien veel keramiek te zien en zijn er Raku stook demonstraties, die worden verzorgd door Anneke en Frans Gebert uit Ommelanderwijk.
De tuin plus bijgelegen kwekerij zijn dat weekend gratis toegankelijk.
Meer informatie vindt u op de website: www.kwekerijjacobs.nl
Datum: 16 en 17 augustus – beide dagen van 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Kwekerij Jacobs
Vijfde Dalweg 4
9699TS Vriescheloo
Bron: Henk Jacobs
Catharina Glazenburg