Meppen, Dörpen
Tussen 7 en 11 augustus zijn vanaf een bouwplaats aan de Am Neuen Markt in Meppen meerdere meters kabel gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro. Hetzelfde gebeurde bij een bouwplaats aan de Hasenöver in Meppen. Daar bedraagt de schade 1.200 euro. In Dörpen werden vanaf een bouwplaats aan de Schulstraße kabels gestolen. De schade bedraagt daar 420 euro. De politie onderzoekt of de diefstallen met elkaar verband houden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490 of politie Papenburg 0491/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
