Nieuw bezoekerscentrum Nationaal Park Drentsche Aa ontvangt lovende reacties

DEURZE– Het nieuwe bezoekerscentrum van Nationaal Park Drentsche Aa in Deurze is een succes. Sinds de opening eind april zijn de reacties van bezoekers boven verwachting positief. Men prijst vooral het duidelijke verhaal en de aantrekkelijke vormgeving van de presentatie.
Opvallend is dat nog niet iedereen weet dat het Nationaal Park bezoekerscentrum en de bistro Aa al geopend zijn. Door de verbouwing van het pand is het gebouw nog niet volledig als bezoekerscentrum herkenbaar. Wie echter binnenstapt, ontdekt een verrassend en inspirerend verhaal over het unieke landschap van de Drentsche Aa.
In het bezoekerscentrum maken bezoekers, in grote stappen, een reis door de tijd: van de ijstijden tot het landschap van vandaag. Te zien is wat het ijs achterliet aan reliëf, zwerfstenen en andere sporen, en hoe deze terug te vinden zijn in het huidige landschap. Ook wordt ingegaan op de invloed van de mens op het karakteristieke esdorpenlandschap. Natuurlijk is er ook aandacht voor de natuur en rol van het water van nu.
Het verhaal van het Nationaal Park wordt verteld met heldere teksten, foto’s, kaarten en objecten, waardoor jong en oud op een laagdrempelige manier de rijke geschiedenis en bijzondere natuur van de Drentsche Aa ontdekken.
Het bezoekerscentrum is zeven dagen per week geopend van 10:00 tot 16:00 uur en bevindt zich aan de Asserstraat 63 in Deurze.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg