Ook laatste Vakantiemarkt succesvol verlopen

VEENDAM – De 61e editie van de jaarlijkse Vakantiemarkten Veendam kan als succesvol de boeken in.
Verliepen de twee eerdere edities al prima, ook deze maandagmiddag kwamen weer vele mensen richting het Veendammer centrum en schuifelden vele koopjesjagers langs de opgestelde markkramen. Ook de vele aanwezige terrassen liepen de hele middag vol en er was weer live muziek aanwezig.
Vanwege de ideale weersomstandigheden kwam zelfs Evert Baptist naar de Parkstad.
Terwijl het publiek en marktkooplui zich aan het eind van de middag huiswaarts begaven, stroomde het terras bij Café De Bank aan het Beneden Oosterdiep vol. Niemand minder dan Jade Borsato (22) maakte daar haar opwachting. De dochter van zanger Marco Borsato en televisiepresentatrice Leontine Ruiters verzorgde er een spetterend optreden.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl