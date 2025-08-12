Opbouw kermis voor Week der Besten in Vlagtwedde bijna klaar

VLAGTWEDDE – De Week der Besten is in volle gang en morgen gaat ook de kermis van start. Op het terrein in Vlagtwedde wordt nog hard gewerkt, zodat alles morgen om 13.00 uur klaarstaat voor vijf dagen vermaak.
Willem Struijk uit Veendam staat voor de derde keer met zijn oliebollenkraam in Vlagtwedde en neemt dit jaar ook zijn skeeball-attractie mee. “Normaal staat die in Brabant, maar omdat we hier toch zijn en hij deze week vrij was, dachten we: dan gaat hij mee,” zegt Willem. “Vannacht rond vier uur komt hij hier aan en dan bouwen we hem op. Daarna proberen we nog een paar uurtjes te slapen.”
Ook Gosewinus de Groot is bezig met de opbouw van zijn botsauto’s. “Dit is de derde keer dat we op deze kermis staan,” vertelt hij. “De botsauto’s zijn altijd een topper. Op straat mag je niet botsen, maar hier wel. Iedereen kan meedoen: kinderen, ouders, opa’s en oma’s.”
Hij reist met zijn attractie heel Nederland door, behalve Limburg en Zeeland. “Ik kom uit Baflo en doe dit werk al sinds 1980. Het is een reizend bestaan, maar heel leuk. Je ontmoet overal mensen, en soms herkennen ze je nog van jaren geleden. Dan zeggen ze: ‘Ken je me niet meer?’ en dan moet ik even nadenken, want we zien zoveel gezichten in een jaar.”
Toch is het werk veranderd, merkt Gosewinus. “Pinnen is voor bezoekers handig, maar voor ons kost het veel geld. En een kermis draai je samen. Ik kan wel zeggen: kom allemaal naar de botsauto’s, maar mijn collega’s moeten ook verdienen. Het is voor iedereen belangrijk dat het druk wordt, dan gaat iedereen tevreden naar huis.”
Tekst en foto’s: Malou Vos