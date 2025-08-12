Puzzelmarathon in Vlagtwedde: al vier van de zes Disney-puzzels klaar

VLAGTWEDDE – De Week der Besten is in volle gang en bij Blokker/Top1Toys in Vlagtwedde wordt hard gewerkt aan een indrukwekkend puzzelproject. Sinds de start afgelopen zaterdag zijn al vier van de zes deelpuzzels voltooid, dankzij de inzet van fanatieke puzzelaars uit de regio.
De uitdaging bestaat uit een gigantische Disney-puzzel van in totaal 9000 stukjes, opgebouwd uit zes afzonderlijke puzzels van elk 1500 stukjes. Samen vormen ze één groot en kleurrijk geheel. Iedereen kan meedoen: wie tijd en zin heeft, kan gewoon binnenlopen en aanschuiven. Voor een kopje koffie of thee zorgen Blokker/Top1Toys en Bakker Frans.
De eerste stukjes werden gelegd door Martin Rozenveld, voorzitter van Stichting Week der Besten, wethouder Giny Luth van de gemeente Westerwolde, Geesje Godlieb, deelneemster aan het NK Puzzelen, en fervent puzzelaar Gretha Donkerbroek, specialist in Jan van Haasteren-puzzels. Twee Disney-prinsesjes waren erbij als enthousiaste supporters.
Deelnemers maken kans om de complete puzzel mee naar huis te nemen. Voor €2 kun je meedoen aan de loting: lever het bedrag samen met je naam en telefoonnummer in een envelop in bij de puzzeltafel. De trekking vindt plaats op zaterdag 16 augustus om 16.50 uur.
De opbrengst van de actie gaat volledig naar Make-A-Wish. Wordt de puzzel vóór 16.50 uur op zaterdag afgemaakt, dan doneert de winkel bovendien nog eens €100 extra aan het goede doel.
Help jij mee de laatste stukjes te leggen?
Foto’s: Geert Smit
Catharina Glazenburg