Schoen-service Brokschmidt BINGO in MFC de Binding

OUDE PEKELA – Vol trots presenteert de organisatie van de feestweek in Oude Pekela voor de 2e keer de Bingo op de feestweek van Oude Pekela: “de Schoen-service Brockschmidt Bingo in MFC de Binding”.
Tijdens een feestweek kan een bingoavond natuurlijk niet ontbreken. Beleef een avond vol hilariteit en gezelligheid tijdens de bingoavond in de Binding op woensdag 10 september. Bij de eerste blik op de overvolle ludieke prijzentafel kom je meteen in de stemming. En toch ben je dolgelukkig als die jaren ’70 notenkraker er nog ligt nadat je in volle extase “BINGO” hebt geroepen. Er zijn acht rondes en een superronde.
Je bent minder gelukkig als je toch met volle overgave “BINGO” hebt geroepen en je cijfers niet kloppen. Dan mag je volgens het aloude gebruik je stembanden smeren en vol overtuiging een meezinger inzetten, klinkt het een beetje, dan krijg je de zaal misschien wel mee. ( krijg je de zaal niet mee, dan ligt het waarschijnlijk aan je zangkunsten………. ).
De organisatie ziet jullie graag 10 september op de Schoen-service Brokschmidt bingo en wenst iedereen heel veel plezier!
Zaal open vanaf 19:00 uur. Start 20:00 uur.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg