Schoen-service Brokschmidt BINGO in MFC de Binding

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 12 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND MAAR WARM | MORGEN TROPISCH

Vanochtend is het een beetje wisselend met zonnige perioden en dan weer eens wat meer bewolking, en mogelijk valt er hier en daar ook een bui. De temperatuur loopt gestaag op en vanmiddag gaan we richting een maximumtemperatuur rond 29 graden. Helemaal zonnig wordt het ook dan niet, want af en toe blijven er wolkenvelden voorbij komen en ook vanmiddag is er eerst kans op een bui. De wind is vandaag zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Vanavond blijft het warm maar vannacht koelt het nog af tot ongeveer 15 graden. Maar morgen wordt het erg warm want dan zal de temperatuur gaan stijgen naar 33 of 34 graden. Het is morgen zonnig, maar morgenavond komt er meer bewolking en donderdagnacht is er ook kans op enkele regen- of onweersbui. Donderdag wordt het trouwens ook erg warm want dan wordt het ook vrij zonnig, met maxima tot 34 graden aan toe.

Vrijdag komt er een noordenwind op gang en dan gaan we weer beginnen aan minder warme dagen: vrijdag kan het nog 27 tot 29 graden worden, in het volgende weekend is het 22 tot 24 graden.