Spanning bij toneelstuk ‘Moordweekend’ in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Op 14, 15, 16 en 21, 22, 23 augustus speelt theatergroep ‘’De Barkhoorn’’ het toneelstuk “Moordweekend” in het Openluchttheater Sellingen.
Wat begint als een ontspannen yogaweekend op een afgelegen boerderij, verandert al snel in een onverwacht en mysterieus avontuur. Vier dames en een heer hebben zich opgegeven voor een yogaweekend op een afgelegen boerderij. Het zijn de meest uiteenlopende types. Het valt dan ook niet mee om een heel weekend met elkaar door te brengen. Wanneer vervolgens een van de cursisten op geheimzinnige wijze verdwijnt, de telefoon niet meer werkt en er beangstigende geluiden te horen zijn, komt men nader tot elkaar…
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Openluchttheater Sellingen.
Ook tijdens de voorstellingen zijn kaarten aan de kassa beschikbaar, mits niet uitverkocht.
De voorstellingen beginnen om 20.00 uur, de deuren openen om 19.30 uur.
Bron: Robin Meijer
Catharina Glazenburg