Team Lotus en Senna komen naar de TABAC Classic GP Assen

ASSEN – Legendarische autosportnamen Lotus en Senna komen samen in actie tijdens de 2025 editie van de TABAC ClassicGP. Classic Team Lotus brengt de Lotus 97T naar het TT Circuit Assen, de bolide waarmee Formule 1‑legende Ayrton Senna da Silva in 1985 zijn eerste overwinning wist te behalen. De wagen zal bestuurd worden door oud‑F1‑coureur Bruno Senna, het jongere neefje van de in 1994 noodlottig overleden Braziliaan.

Ayrton Senna da Silva

De Braziliaanse drievoudig wereldkampioen is een van de grootste en meest legendarische namen uit de F1‑geschiedenis. In 1985 was het al in het tweede weekend van het Formule 1‑wereldkampioenschap raak voor de toen nog sensationele nieuweling, Ayrton Senna. Hij behaalde de eerste van zijn in totaal 41 overwinningen in de F1. De Braziliaan domineerde in de stromende regen op het circuit van Estoril in Portugal, waarbij hij bijna het gehele veld op een ronde zette. In het seizoen 1985 streed Senna regelmatig mee om de overwinning en wist hij opnieuw de zege te behalen in de regen op het Belgische Spa. In zijn eerste seizoen voor het team van Lotus finishte Senna op de vierde plek in het F1‑wereldkampioenschap.

Bruno Senna

Geboren en getogen in São Paulo, Brazilië, is Bruno de neef van wijlen drievoudig Formule 1‑wereldkampioen Ayrton Senna. Bruno reed in de Formule 1 van 2010 tot 2012. Hij maakte zijn debuut in 2010 bij HRT, reed in 2011 voor Renault en in 2012 voor het Williams team. Daarna reed hij onder meer in de Formule E en het World Endurance Championship, waar hij in 2017 de titel pakte met het team van Vaillante Rebellion. De helm van Bruno Senna is een aangepaste versie van het iconische ontwerp van zijn oom: de zeer herkenbare gele helm met een groene en een blauwe S‑vormige streep, geïnspireerd door de kleuren van de Braziliaanse vlag.

Lotus 97T

De prachtige zwart‑gouden Lotus 97T uit 1985 combineerde slimme aerodynamica van de 96T Indycar met vernieuwende details zoals vroege bargeboards en creatieve oplossingen om reglementen te omzeilen. Aangedreven door een V6‑turbo Renault‑motor, die destijds in kwalificatietrim 1.200 pk produceerde! Met Ayrton Senna en Elio de Angelis achter het stuur pakte Team Lotus 8 poles en 3 zeges in het seizoen 1985, waaronder Senna’s legendarische regenrace in Portugal. De Lotus 97T die naar Assen komt, wordt geleverd door Classic Team Lotus. De doelstelling van Classic Team Lotus is het behouden en uitdragen van de rijke geschiedenis van het historische F1 team en het levend houden van de racing spirit van het Britse merk.

