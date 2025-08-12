VLAGTWEDDE – Veel inzet en plezier bij het Week der Besten Sultan Waterspektakel
Vanavond werd er fanatiek gestreden om de bekers van het Week der Besten Sultan Waterspektakel.
Een lekker temperatuurtje, publiek, water en een groep enthousiaste jonge deelnemers zorgden voor een mooi spektakel in de haven van het Park Emslandermeer.
De deelnemers moesten eerst in een grote band vanaf een helling het water in glijden en dan over drijvers om aan het eind de bel te luiden.
De strijd begon een beetje later dan gepland omdat een aggregaat voor de waterpomp die de baan nat te moest spuiten het net voor de start het begaf.
Na een eerste snelle aanpassing kon de strijd beginnen, even later kwam de brandweer van Vlagtwedde helpen en werd er nog meer water op de baan gespoten.
Mark Harkema wist het parkoers het snelst af te leggen, hij deed er 16.08 seconden over.
Bryan Klaassens werd tweede met 17.11 seconden en Noah Meems bezette met 17.23 seconden de derde plaats.
Zij gingen naar huis met een mooie beker en een oorkonde van de Week der Besten.
