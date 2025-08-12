Werk aan het spoor gaat de hele nacht door

WINSCHOTEN – Ook vannacht gaat het werk aan het spoor door.
Van 10 tot 23 augustus 2025 werkt ProRail aan het spoor tussen Scheemda en Winschoten. De aannemer vernieuwt het spoor, zodat de treinen straks sneller kunnen rijden: tot 130 km per uur. Tijdens de werkzaamheden zijn er afsluitingen van overwegen en fietstunnels. Ook rijden er bussen in plaats van treinen tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans.
Bij spoorwegovergang Garst in Winschoten werd maandagavond en vannacht stug doorgewerkt. Onze fotograaf Anita Meis mocht van de werknemers van Swietelsky Rail van dichtbij foto’s maken van de werkzaamheden. De overweg Garst is inmiddels verdwenen. Deze wordt vervangen door een met rubberen delen, waardoor er minder lawaai optreedt. Met een CO2 brander werd de wissel doorgesneden. Deze wordt dinsdag vervangen. Ook waren de mannen verderop met een mega slijptol bezig. De kraan was buiten werking, die moest een nieuwe sensor, maar hij was wel mooi op beeld.
De volgende overwegen en onderdoorgangen zijn afgesloten van zondag 10 augustus (23.00 uur) tot en met zaterdag 23 augustus (7.00 uur):
- Stations overpad Scheemda
- Overweg Garst Winschoten
- Stations overpad Winschoten
- Onderdoorgang Simon van Wattumpad Winschoten
- Overweg Blijhamsterweg Winschoten
De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden rijden er tussen Zuidbroek en Bad Nieuweschans bussen in plaats van treinen.
Haltes treinvervangende bussen:
Zuidbroek – voorzijde station / bushalte Zuidbroek
Scheemda: voorzijde station
Winschoten: Busstation perron G&H
Bad Nieuweschans: bushalte Bad Nieuweschans, Bahnhof
Foto’s: Anita Meis
Catharina Glazenburg