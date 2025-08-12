Workshop EHBO met essentiële oliën bij Camping De Vreemde Eend

Foto: Nynke Verdone
- CG - Gemeente Westerwolde

SELLINGEN – Op Camping de Vreemde Eend in Sellingen worden regelmatig activiteiten voor een breder publiek georganiseerd.

Op vrijdag 15 en vrijdag 22 augustus van 15:00 tot 17:00 staat er een workshop EHBO met essentiële oliën op het programma:

· inzetten van oliën bij eerste hulp klachten (thuis en onderweg)

· kennis van 10 essentiële oliën

· ervaren wat de oliën met je doen

· zelfmassage van de voeten

· sample mee naar huis

Op 7 september staat er van 10:00 tot 15:00 uur een familieopstellingendag op het programma. Deze dag wordt er door middel van systemische opstellingen gekeken naar de onderliggende dynamieken in jouw familiesysteem.

Meer Informatie: www.vanbinnenenbuiten.nu/agenda/

Bron: Nynke Verdone

Catharina Glazenburg

