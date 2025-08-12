Workshop EHBO met essentiële oliën bij Camping De Vreemde Eend

SELLINGEN – Op Camping de Vreemde Eend in Sellingen worden regelmatig activiteiten voor een breder publiek georganiseerd.
Op vrijdag 15 en vrijdag 22 augustus van 15:00 tot 17:00 staat er een workshop EHBO met essentiële oliën op het programma:
· inzetten van oliën bij eerste hulp klachten (thuis en onderweg)
· kennis van 10 essentiële oliën
· ervaren wat de oliën met je doen
· zelfmassage van de voeten
· sample mee naar huis
Op 7 september staat er van 10:00 tot 15:00 uur een familieopstellingendag op het programma. Deze dag wordt er door middel van systemische opstellingen gekeken naar de onderliggende dynamieken in jouw familiesysteem.
Meer Informatie: www.vanbinnenenbuiten.nu/agenda/
Bron: Nynke Verdone
Catharina Glazenburg