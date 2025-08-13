Bellingwolde verliest zijn laatste slager

BELLINGWOLDE – “Ik ga door tot het verkocht wordt. Maar ik weet 99,9 procent zeker dat het geen slagerij zal zijn,” zegt Edwin Wiebrands. Na dertig jaar stopt hij met Slagerij Wiebrands, de laatste slagerij in het dorp. Het pand krijgt waarschijnlijk een woonbestemming.
Wiebrands vindt het jammer voor Bellingwolde. “Ik doe heel veel voor het dorp qua sponsoring. Het winkelbestand gaat hier al jaren achteruit. Iemand die wat wil verkopen, gaat toch eerder ergens zitten waar meer bedrijvigheid is.”
Hij besloot te stoppen door lichamelijke klachten en het zware werk. “Ik heb het altijd met liefde gedaan. Ondanks de drukte vond ik het heerlijk werk, altijd met mijn handen bezig. En ik kreeg bijna altijd positieve reacties. Dat doet mij altijd heel erg goed.”
Helemaal verdwijnen uit het vak doet hij niet. “Ik ga twee tot drie dagen per week een collega in Winschoten helpen, die ook met personeelsproblemen zit. Dat is een goede kameraad en collega.”
Wiebrands is trots op wat hij heeft neergezet. “Ik ben een begrip in de provincie en zelfs daarbuiten, tot in Duitsland. Ik ben trots dat ik de naam Wiebrands hoog heb weten te houden door mezelf en de kwaliteit die ik lever.”
De slagerij blijft open tot het pand verkocht is.
Malou Vos