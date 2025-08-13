Brandweer Bunde rukt uit voor aangereden ree Hamdijk

BAD NIEUWESCHANS – Gisteravond is de brandweer van Bunde uitgerukt voor een aangereden ree.
Rond tien voor tien is op de Hamdijk in Bad Nieuweschans een ree aangereden. Door de klap raakte de radiator van de betrokken auto zwaar beschadigd, kwam er stoom vrij en begon de motorkap te roken.
De bestuurder, die niet gewond was geraakt, vermoedde aanvankelijk dat zijn voertuig in brand stond. De brandweer van Bunde stelde de plaats van het ongeval veilig en controleerde de motorruimte. De ree bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen.
Brandweer Bunde was opgeroepen, omdat de brandweer van Bad Nieuweschans was uitgerukt naar een brand in een landbouwvoertuig aan de Hoofdweg in Nieuw-Beerta.