Fiets mee door het Drentsche Aa landschap

DEURZE – Het Nationaal Park Drentsche Aa is al prachtig – maar wordt nóg indrukwekkender als je weet waar je naar kijkt. Drentsche Aa gidsen nemen je op zondag 31 augustus mee op een boeiende fietstocht van 10:00 uur tot 14:30 uur door het eeuwenoude landschap en laten je met andere ogen kijken naar wat je onderweg ziet. Start is vanaf de NP Toegangspoort Deurze. Aanmelden is verplicht: drentscheaa@ivn.nl
Deelnemers fietsen door karakteristieke esdorpen als Balloo, Anderen en Gasteren, langs glooiende essen, beekdalen en uitgestrekte heidevelden. Het subtiele reliëf in het landschap vertelt een verhaal dat teruggaat tot de ijstijden en de vroege bewoning van Drenthe. Met behulp van gedetailleerde hoogtekaarten laten de gidsen zien hoe je het landschap kunt ‘lezen’. Op bijzondere plekken stappen we af om stil te staan bij landschappelijke én historische details.
Neem je eigen fiets mee, en zorg voor een lunchpakket en iets te drinken. Deze tocht biedt natuur, cultuur en geschiedenis in één – een unieke ervaring voor wie het Drentsche Aa-gebied écht wil leren kennen.
Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg