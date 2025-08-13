Fietsdriedaagse Vlagtwedde sluit feestelijk af

VLAGTWEDDE – De 41e editie van de Fietsdriedaagse Vlagtwedde, onderdeel van de Week der Besten, kende vandaag zijn derde en voor de meeste deelnemers laatste dag. Maandag gingen ruim 300 enthousiaste fietsers van start, dinsdag liep dat aantal op tot bijna 400. De organisatie is zeer verheugd over deze opkomst.
De slotroute voerde de deelnemers langs schilderachtige plaatsen als Harpel, De Beetse, Kopstukken en Jipsingboertange. Bij de Boer en Burgerbar werd gestempeld en genoten velen van een verfrissend drankje of ijsje. Start en finish waren traditiegetrouw op het plein bij Jongerencentrum B’there in Vlagtwedde, waar voor iedere deelnemer een welverdiende medaille klaar lag.
Ook werd hier de uitslag van de verloting bekendgemaakt. De gelukkige winnaars gingen naar huis met een VVV-bon. Opvallend was dat onder de bijna 400 deelnemers ook een echtpaar meereed – beiden in de 80 jaar – op een ‘gewone’ fiets. Het stel, inmiddels woonachtig in Onstwedde, neemt al jarenlang trouw deel aan de Fietsdriedaagse.
Morgen vindt de inhaaldag plaats. Deelnemers die een dag later zijn gestart of een dag hebben overgeslagen, krijgen dan alsnog de kans om de driedaagse succesvol af te ronden.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg
Catharina Glazenburg