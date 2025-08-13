Fietstocht langs cultureel historisch erfgoed

VLAGTWEDDE – Waterschap Hunze en Aa’s is trots op hun cultureelhistorisch erfgoed. Denk daarbij aan oude sluizen, de verschillende poldermolens en onze oude dieselgemalen. Voor het Open Monumentenweekend in het weekend van 13 september zijn er verschillende routes in de maak die men op eigen gelegenheid kan doen en langs een deel van het cultuurhistorisch erfgoed gaat. Met de fiets, te voet of met de auto vanuit verschillende startpunten.
Met de fiets
Vanaf Stal Westerwolde (Burgemeester Buiskoolweg 34 te Vlagtwedde) voert een mooie fietsroute van ruim 20 kilometer langs historische sluizen en het schilderachtige landschap rondom de Ruiten Aa. Onderweg volgt men zowel de kronkelende beek als het rustige Ruiten Aa-kanaal. De start is op zaterdag 13 september tussen 11.00 en 13.00 uur bij Stal Westerwolde, waar een kopje koffie met ‘povvert’ door het waterschap wordt aangeboden. Ook staat een beperkt aantal elektrische fietsen klaar om te lenen (gratis reserveren kan door een mail te sturen naar educatie@hunzeenaas.nl).
Te voet
In Termunterzijl kan ongeveer 6 kilometer gewandeld worden, waarbij de start en finish bij gemaal Rozema is (Antoni Verburghwijk 2B). Het gemaal is op 13 september open vanaf 11.00 uur. De route komt ook langs museumgemaal Cremer, waar vrijwilligers aanwezig zijn om te vertellen over de historie van het gemaal.
Met de auto
In het veenkoloniale deel van het werkgebied heeft het schap meerdere historische schutsluizen in beheer. Een autoroute van ongeveer 80 kilometer voert langs een aantal van deze ‘verlaten’, zoals de schutsluizen ook wel genoemd worden. Bij de Eerste Verlaat of Springerverlaat in Stadskanaal staat op 13 september van 11.00 tot 15.00 uur één van de projectleiders om te vertellen over de renovatie die een aantal jaren geleden plaatsvond.
In september kunnen de uitgewerkte routes geraadpleegd worden op de website van het waterschap.
Waterschap Hunze en Aa’s bestaat dit jaar 25 jaar. Daarom organiseren zij verschillende open dagen en activiteiten. Altijd al eens op één van onze locaties willen kijken? Of willen weten wat ze doen? Dit is de kans!
