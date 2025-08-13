DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vermoedelijk in de nacht van 5 op 6 augustus zijn aan de Nagelshof met zwarte spuitverf twee hakenkruisen op kledingcontainers aangebracht. De politie is op zoek naar getuigen die de dader(s) ’s avonds of ’s nachts hebben gezien. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Centrale Recherche in Lingen vanwege het gebruik van anti-grondwettelijke symbolen. Mogelijke getuigen worden verzocht zich te melden. Informatie over het misdrijf kan ook worden doorgegeven via 0591-87444.
Dinsdagavond meldde een getuige zich omstreeks 19:52 uur bij de politie in Meppen dat hij een auto had gezien, waarvan de bestuurder vermoedelijk onder invloed verkeerde. Agenten zagen de beschreven auto rijden op de L47 van Twist richting Meppen. Ondanks duidelijke stopsignalen reed de 22-jarige bestuurder door en probeerde de politie te ontwijken. De achtervolging eindigde uiteindelijk in een woonwijk aan de Breslauer Straße. Daar reed de man een fietspad op, stopte eerst voor een afzetting, en probeerde er vervolgens overheen te rijden. Het voertuig crashte en was niet meer bestuurbaar. De bestuurder verkeerde vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Tijdens een fouillering vonden agenten kalmeringsmiddelen en een kleine hoeveelheid marihuana. De auto werd weggesleept; de jongeman bleef ongedeerd en er werd een bloedmonster bij hem afgenomen. Hij werd vrijgelaten nadat het politieonderzoek was afgerond.
Sögel
Zaterdag reed tussen 13:20 en 13:45 uur een 30-jarige Mercedes-bestuurder over de Werlter Straße van Lähden naar Sögel. De bestuurder was zichtbaar onder invloed van alcohol. Een blaastest toonde een waarde van 1,00 promille aan. Een getuige verklaarde dat drie, tot nu toe onbekende verkeersdeelnemers, door het rijgedrag van de man in gevaar waren gebracht. De politie verzoekt deze verkeersdeelnemers – of andere getuigen die het incident hebben gezien – zich te melden. Neem contact op met de politie van Sögel via 05952/93450.
