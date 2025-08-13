Melrose vermaakt publiek in feesttent bij Sportsbar De Dribbel

VLAGTWEDDE – Gisteravond trad in de feesttent bij Sportsbar De Dribbel de band Melrose op.
Nadat de deelnemers aan de Sultan waterspektakel zich in het zweet hadden gewerkt, konden zij en de vele bezoekers zich uitleven op de muziek van de band Melrose. Op de dansvloer gingen de voetjes van de vloer en menige hit werd uit volle borst meegezongen. Terwijl buiten de biertjes werden getapt vermaakte de jeugd zich binnen bij de papier- en confettimachine.
Foto’s en info: Jacob Musch
Catharina Glazenburg