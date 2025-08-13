Muziekbingo Week der Besten compleet uitverkocht (video)

VLAGTWEDDE – De avond werd op energieke wijze gepresenteerd door Gert Huttinga en Tedo Swarts, waarbij deelnemers in de muzikale rondes nummers moesten herkennen om hun kaart af te strepen, en in de klassieke rondes vertrouwden op het geluk van het getrokken nummer. Deze variatie hield de spanning erin en zorgde ervoor dat het publiek geen moment verveeld raakte.
Rijk gevulde prijzentafel
Een belangrijke sfeermaker was de indrukwekkende prijzentafel, mogelijk gemaakt door een breed scala aan ondernemers en organisaties uit de regio. Er waren een goed gevulde boodschappenpakket, een blender, geldprijs, vleespakket en toegangskaarten voor het evenement Grandioos Alteveer te winnen.
Sfeer en saamhorigheid
Wat de avond bijzonder maakte, was niet alleen het spel, maar vooral de sfeer in de tent. Er werd gelachen, meegezongen en af en toe gejuicht bij een volle kaart. De mix van jong en oud liet zien dat de Muziekbingo een verbindend evenement is binnen de Week der Besten. “Het is altijd één groot feest, maar dit jaar was het echt boven verwachting gezellig,” aldus een enthousiaste deelnemer.
Week der Besten in volle gang
De Week der Besten, die van 9 tot en met 17 augustus duurt, biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder sport en spelwedstrijden, kindermiddag, muziek en een braderie. Met de feesttent die maandagavond zinderde van energie, werd opnieuw bewezen dat de Muziekbingo niet zomaar een spel is, maar een avond vol plezier, verbinding en lokale trots.
Tekst en video: Aike Godlieb GenAmedia Nieuws
