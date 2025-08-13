Onderzoek naar verdwenen Eems in Vennekampen

SELLINGEN – In de Vennekampen bij Sellingen konden bezoekers zien hoe onderzoekers de ‘verdwenen Eems’ in kaart brachten. Met boringen werd laag voor laag de bodem onderzocht om te achterhalen hoe de rivier hier eeuwen geleden stroomde.
Projectleider Henny Groenendijk: “De Ruiten Aa is in feite de rivier die we hier onderzoeken, de oer-Ruiten Aa. Hij is lange tijd onder het veen verdwenen, en we halen hem nu uit zijn vergetelheid.”
Volgens Groenendijk was het onderzoek geen vaststaand verhaal. “We weten zelf ook nog niet wat eruit komt. We laten mensen meedenken en meediscussiëren. Er zijn al verschillende experts geweest met ideeën die ons weer nieuwe inzichten gaven.”
Een van die experts vertelde dat er waarschijnlijk ooit landbouw werd bedreven in het gebied, waarvoor een dikke laag zand is aangebracht om de draagkracht van de bodem te verbeteren.
De resultaten worden volgens Groenendijk teruggegeven aan het publiek. “We publiceren erover, er komt een tentoonstelling en we brengen de kennis terug naar de mensen. In het verleden hebben we veel informatie van inwoners van Westerwolde gekregen over archeologie, en dit is ook een manier om iets terug te geven.”
Malou Vos