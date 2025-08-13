Politie deelt bekeuringen uit tijdens Europese Controle

VLAGTWEDDE, STADSKANAAL – Ook in deze regio doet de politie mee aan de Europese controle. Agenten hebben een controle gehouden in Vlagtwedde en Stadskanaal.
Hieruit bleek het volgende:
5x “niet tonen rijbewijs op eerste vordering “
2x “niet dragen van een goedgekeurde autogordel “
2x “niet op de juiste wijze bevestigen van de hulpkoppeling aanhangwagen “
1x “aanhangwagen niet voorzien van goedgekeurde kentekenplaat”
1x “1 band voldoet niet aan de gestelde eisen”
1x “verlopen APK”
1x “vasthouden van een elektrisch apparaat tijdens het rijden”
1x “aanhouding verdenking rijden onder invloed”
Komende tijd zullen er meerdere controles zijn, wees gewaarschuwd.
Bron: Politie Stadskanaal
Catharina Glazenburg