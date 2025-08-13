Politie deelt bekeuringen uit tijdens Europese Controle

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 13 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARME DAG | VANNACHT ONWEERSKANS

Het wordt een zonnige maar bijzonder warme dag voor ons. Want hoewel de temperatuur vannacht nog daalde tot 13 graden, wordt het vanmiddag in de late uren maar liefst 33 of 34 graden. Daarbij staat ook maar een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, later draait de wind naar zuidwest tot west en dat geeft in de loop van de avond enige afkoeling. Er komt vanavond ook wat bewolking.

Het blijft vanavond nog droog, het is pas in de loop van de komende nacht dat de kans op enkele regen- of onweersbuien gaat toenemen. Het zal vannacht ook benauwd zijn met minimumtemperaturen rond 21 graden.

Morgen beginnen we met veel bewolking en verspreid wat regen. In de middag kan er ook nog een bui vallen maar dan zal het ook wat opklaren en morgenavond zijn er nog mooie opklaringen. Maximum morgen nog rond 30 graden, bij een zwakke veranderlijke wind.

Vrijdag is ook nog warm met 27 tot 29 graden en misschien een enkele bui, in het weekend gaan we door een noordenwind terug naar middagwaarden van 22 tot 24 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af en het blijft dit weekend vrijwel overal droog.