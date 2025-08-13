PrengerHoekman hindernisbaan op donderdag 11 september

OUDE PEKELA – Op donderdag 11 september is het weer tijd voor de PrengerHoekman hindernisbaan.
Stel je een hindernisbaan voor: een baan waar je overheen moet. Onderweg kom je hindernissen tegen, word je beïnvloed door allerlei omstandigheden en dreigen er risico’s. Vooraf bekijk je de baan, je schat je kansen in, ook op basis van eerdere ervaringen. Je probeert een goede aanpak te bedenken en denkt na over de manier waarop je met risico’s en onvoorziene omstandigheden om gaat. Ga je vliegensvlug kruipen, rennen, springen, klimmen of glijden op dit zware parcours. Eén ding is zeker: volharding is nodig om de finish te halen. Want alleen als je na de eindstreep staat te juichen, is het echt geslaagd.
Ben jij snel, behendig en fit genoeg om je zo snel mogelijk te verplaatsen over onze 25 meter lange hindernisbaan?
Wat is de bedoeling:
Je gaat proberen zo snel mogelijk de hindernisbaan te trotseren en proberen als snelste te finishenJe krijgt 2 keer mogelijkheden om je beste tijd neer te zetten, de snelste tijd telt.
Iedere deelnemer ontvangt een medaille en voor de 3 aller snelsten per categorie is er een mooie beker te winnen i
indeling categorieën
7-10 Jaar
11-15 Jaar
16 +
Deze activiteit voor de sportievelingen wordt mogelijk gemaakt door PrengerHoekman fysiotherapie.
Deelname is gratis.
Waar: Parkeerterrein voor gemeentehuis, Inschrijven vanaf 18.00 uur
Aanvang: 18.30 en de prijsuitreiking is om ongeveer 20.00 uur
Opgave kan ter plekke , inschrijven via email is niet nodig.
Bron: Jan de Jonge
Catharina Glazenburg